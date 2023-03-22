Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan edilmesi sonrası İYİ Parti'de sular durulmuyor. Son olarak da İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partiden istifa mı etti? Basın açıklamasında altılı masaya alev püskürdü!

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Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını Kılıçdaroğlu olmasından sonra önemli açıklamalrda bulunmuş "sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum" açıklaması yaparak olumlu bakmamış ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da HDP ile yakınlaşmasına sıcak bakmayan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa mı etti? Mecliste yaptığı basın açıklamasında Kılıçdaroğlu'na ve altılı masaya zehir zemberek sözlerle isyan etti. Ağıralioğlu, "kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" ifadeleriyle önemli açıklamalarda bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi gündemle alakalı bugün saat 16.00'da TBMM'de basın toplantısı düzenleyeceğim. Türk Milleti'ne saygılarımla" ifadelerinde bulunmuştu.

Ağıralioğlu basın toplantısında;

"Konuşabilme imkanı bulduğum her yerde ilkeli siyasetin dilini kullanmaya gayret ediyorum. Kazanmak için her şeyi hak görenlerin karşısında şerefle kaybetmeyi göze alarak konuşuyoruz. İktidara kızıyorsanız iktidara benzememelisiniz. İktidar "milleti duymuyor" diye eleştiriyorsunuz milletinizi duymak anlamak istişare etmeye sadakat göstermek zorundasınız.

"BİZE PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZIZ"

Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfür edilmesinden rahatsızız. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. 50'yi 1 geçmek için her yol mübah değildir. Siyasi mücadelede millete umut olmak istiyorsanız iktidarın yaptıklarını yapmayacaksınız.

Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek değiliz. İYİ Parti'nin 5 yıllık emeğin iktidar olma hevesine kurban edilmesine itiraz ettik.

"TERÖRÜN OLDUĞU YERDE KALMAYIZ"

İktidar milleti görmez oldu, siz daha görmeden kör ve sağır oldunuz. Memleket mücadelesinde şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Elini kalbine koyup koşanların yurdudur bu memleket.

HDP'nin içine dahil olduğu denklemde defalarca ifade ettik, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Devlete katil dediler PKK'ya katil diyemediler. Terörün olduğu yerde kalmayız.

Menfaatimiz var diye bu ilkesizliğe göz yumamayız. Elinize güç geçtiğinde ne yapacağınızı gördük.

"BEN ADAYLIK SÜRECİNDEN BÜTÜN USULSÜZLÜKLERİ REDDEDİYORUM"

Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitingleri düzenler, siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.

Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük.

Kemal Bey'in adaylığında mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum. Ben adaylık sürecinden bütün usulsüzlükleri reddediyorum.

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