Helikopter kazası neden oldu? Dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı askeri helikopter kazasını yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şehitlere rahmet, ailelere ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi.

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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgeye hareket ettiği belirtildi.

KAZA NEDEN OLDU?

CNN Türk canlı yayınında konuşan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eray Güçlüer, helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada olayın teknik arıza kaynaklı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Güçlüer, "Yaralı askerlerin kurtarılmasının nedeni iniş hızının yere yaklaşırken düşmüş olması. Bu da tabii olayın tamamen teknik bir arıza nedeniyle göstermesinden kaynaklı. Fikir yürütülüyor. " dedi.