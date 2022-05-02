Heliport ne demek, TDK'ya göre Heliport kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Heliport ne demek? Heliport TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi heliport kelimesi. Peki heliport ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre heliport nedir, heliport kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HELİPORT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Heliport kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Heliport kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre heliport kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Helikopter pisti

