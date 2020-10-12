Hemşirelerin sosyal mesafesiz kavgası sosyal medyada büyük tepki çekti!
İngiltere'de bir hastanenin yemekhane kısmında kavga eden iki sağlık çalışanın sosyal mesafeyi hiçe saydığı bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Meslektaşlarının kavgayı ayıracakları yerde cep telefonuna kaydettiği bu görüntüler sosyal medyada da vatandaşlar tarafından çokça tepki aldı.
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12 Ekim 2020 Pazartesi 15:06
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