Son dakika haberi: Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
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HENRY ONYEKURU KİMDİR?
5 Haziran 1997 tarihinde Nijerya'da doğdu. 23 yaşındaki Nijeryalı millî futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru forvet pozisyonunda görev almaktadır.
Henry Onyekuru'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.
Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru hayatı