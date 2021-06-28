Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Duygu Eda Altıngeyik, 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında halasına oturmaya gitmişti.

Ev yakın olduğu için yanına telefon ve cüzdan almayan genç kız eve yürüyerek dönmek isterken kayboldu. Aile, eve gelmeyen kızlarını bulmak için çevre güzergahları kontrol etti.

Ancak yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Sakarya Polis Merkezine giderek şikayette bulunan aile kızlarının dün yapılan mezuniyet balosuna da katılmadığını durumun şüpheli olduğunu belirtti.

''5 DAKİKA İÇİNDE UÇMUŞ OLAMAZ''

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan Duygu Eda Altıngeyik adeta sırra kadem bastı. Aynı okulda okuyan kardeşi Mehmet Altıngeyik, ''Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Hiçbir problem yoktu. Ben kendisinin kaybolacağını düşünmüyorum. Umarım hayattadır.'' dedi.

Ablasının bulunmasını isteyen Altıngeyik, ''5 dakika içinde uçmuş olamaz, Her yere baktım. Yolda araba ile gelip gittim. Yer yarıldı sanki içine girdi'' diye konuştu.

KAYIP DUYGU EDA ALINGEYİK BULUNDU MU?

4 gündür yapılan arama çalışmaları sonuç verdi. Duygu Eda Altıngeyik Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı.

Aile bu sabah Müge Anlı'ya çıkarak yardım istemişti. Müge Anlı 1 saat sonra genç doktora ulaştı. Kayıp olan Doktor Duygu Eda Altıngeyik telefonla yayına bağlanarak tanımadığı bir kadının yanında olduğunu söyledi ve telefonu ona verdi. İsmi bilinmeyen kadın ise Duygu'yu yolda ağlarken gördüğünü söyledi ve yaşananları şu sözlerle anlattı;

''Gece yarısını geçmişti. Yolda ağlayan bir kadın gördüm. Yanına gittim. Ne derdi olduğunu yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordum.

''Önce hiç bir şey söylemek istemedi. Bunun üzerine yakında bir çay bahçesi vardı. Ona orada çay içelim deyip oraya götürdüm. 1 saat kadar oturduk konuştuk. Ailesiyle kavga ettiğini eve dönmek istemediğini söyledi. Onu sokaklarda bırakmak istemedim. 2 kızım var, onu da evime gelmeye ikna ettim. 4 gündür bende kalıyor. Geceleri sürekli ağlıyordu ama ailesi ile temasa geçmek istemedi. Ben çalışıyorum. Bugün canlı yayınınızda haberi gördüm. Bunun üzerine Duygu'ya haber verdim. ''

EVDEN NEDEN KAÇTIĞI DA ORTAYA ÇIKTI

Ailesinin günlerdir aradığı Duygu Eda Altıngeyik ortadan kaybolma sebebiyle ilgili de , "Ailem beni sevmiyor. Kimse o kavgada arkamda durmadı. Erkek kardeşim 'iyi olmuş' dedi. Ben de gurur yaptım ve evden çıkıp gittim.'' dedi.