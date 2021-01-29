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Hidayet Temizel kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Hidayet Temizel olayı Müge Anlı

Hidayet Temizel kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Hidayet Temizel olayı Müge Anlı | Amasya'nın Taşovaya bağlı köyünde kaybolan Hidayet Temizel Müge Anlı ile ekibi tarafından aranıyor. İşte detaylar.

Hidayet Temizel kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Hidayet Temizel olayı Müge Anlı

Çaydivi köyünde ailesiyle yaşayan yaşlı adam 1 aydır kayıp. Şüpheli kaybın ardından aile Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Peki Hidayet Temizel kimdir, kaç yaşında? Hidayet Temizel'e ne oldu, bulundu mu, öldürüldü mü? Hidayet Temizel'in şüpheli kaybında kimden şüpheleniliyor?

HİDAYET TEMİZEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Amasya'nın Taşovaya ilçesine bağlı Çaydivi köyünde 1 ay önce kimliği dahil hiçbir şeyini almadan ortadan bir anda kaybolan Hidayet Temizel 75 yaşında ve 4 çocuk babası. Temizel’den 28 Aralık 2020 tarihinden beri haber alınamıyor. 

Hidayet Temizel kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Hidayet Temizel olayı Müge Anlı

HİDAYET TEMİZEL OLAYI MÜGE ANLI

Hidayet Temizel'in eşi ve çocuklar Müge Alı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Öte yandan  Özel Harekat, Jasat bölgede aramalar yaparak 4 çocuk babasına ulaşmaya çalışıyor. Çaydibi Köyü ve köy çevresinden geçen Destek Çayı’nın bulunduğu alanda AFAD ve Jandarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. İnsansız hava araçlarıyla havadan arama çalışması gerçekleştirildi. Arama çalışmalarında termal kameralı insansız hava araçları da kullanıldı.

Hidayet Temizel kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Hidayet Temizel olayı Müge Anlı

Hidayet Temizel'in şüpheli kaybından büyük oğlu Sedat Temizel'den şüpheleniliyor. 

Hidayet Temizel kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Hidayet Temizel olayı Müge Anlı

Komşuları Hidayet Temizel'in Sedat Temizel'in kırmızı arabasına bindiğini en son o zaman gördüklerini söyledi.  . İddialara göre Hidayet Temizel, İstanbul'da yaşayan Sedat Temizel ile evden çıktı bir daha geri dönmedi. İddiaları kabul etmeyen Hidayet Temizel, borç yapılandırması için merkeze gittiğini belirtti.  Arama çalışmalarından şu ana kadar henüz sonuç alınamadı.

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