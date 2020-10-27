Bizimkiler dizisinde Abbas karakteriyle bir döneme damga vuran Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini kızı Zeynep Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ölüm nedeni hakkında henüz bir bilgi olmayan Karagöz'ün vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu. Peki, Hikmet Karagöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Karagöz neden öldü? Detaylar haberimizde...

Hikmet Karagöz hayatını kaybetti!

Babişkom,

Hikmet Karagöz bugün

son yolculuğuna çıktı...

Bu kez dönüşü yok;

ardından tebessümler,

kadehler ve anılar,

sohbetler yakışır.

Korona nedeniyle

cenaze töreni olması

mümkün gözükmüyor.

Hatrına?şerefe... pic.twitter.com/nCUjLFzaQi — zeynep karagöz (@zeynox) October 27, 2020

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1946 Samsun doğumlu olan Karagöz, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak sayısız projede yer aldı. 1964’ten bu yana kariyerini sürdüren Karagöz, 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ile TV’ye geçiş yaptı. 1982 yılındaki Faize Hücum adlı proje ile de ilk film projesinde rolünü üstlendi.

Profesyonel olarak resimler de yapan Karagöz’ün yer aldığı bazı yapımlar şöyle: