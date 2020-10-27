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Hikmet Karagöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Karagöz neden öldü?

Usta oyuncu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Hikmet Karagöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Karagöz neden öldü? Detaylar haberimizde...

Hikmet Karagöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Karagöz neden öldü?

Bizimkiler dizisinde Abbas karakteriyle bir döneme damga vuran Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini kızı Zeynep Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ölüm nedeni hakkında henüz bir bilgi olmayan Karagöz'ün vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu. Peki, Hikmet Karagöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Karagöz neden öldü? Detaylar haberimizde...

Hikmet Karagöz hayatını kaybetti!Hikmet Karagöz hayatını kaybetti!

 

 

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1946 Samsun doğumlu olan Karagöz, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak sayısız projede yer aldı. 1964’ten bu yana kariyerini sürdüren Karagöz, 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ile TV’ye geçiş yaptı. 1982 yılındaki Faize Hücum adlı proje ile de ilk film projesinde rolünü üstlendi.

Profesyonel olarak resimler de yapan Karagöz’ün yer aldığı bazı yapımlar şöyle:

  • Memleket-2015
  • Tatar Ramazan-2013
  • Bir Aşk Hikayesi-2004
  • Gönül Yarası-2004
  • Hızlı Adımlar-2004
  • Sultan Makamı-2003
  • Gönderilmemiş Mektuplar-2002
  • Gönlümdeki Köşk Olmasa-2002
  • Yeditepe İstanbul-2001
  • Deli Yürek-Boomerang Cehennemi-2001
  • Yaşar Kemal Belgeseli-2000
  • İstanbul'da Bir Aşk-2000
  • Toprak-1999
  • Duruşma-1999
  • Yara-1998
Onur Çelik
Spor Editörü


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