Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Hilmi Güler, 20 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Ankara ATO Congresium'da yapılan toplantıya katılmak için yola çıktı. Kara yolunu tercih eden başkan Kırıkkale istikametinde geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

HİLMİ GÜLER NEREDE KAZA YAPTI?

Başkan Güler'in şoförü Alparslan Dinç kontrolündeki 34 NZ 5252 plakalı otomobil, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan Işıklar Köyü kavşağında İbrahim Demirkan yönetimindeki 06 AK 8741 plakalı otomobil ile çarpıştı.

HİLMİ GÜLER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Hilmi Güler, Alparslan Dinç ve diğer araçta bulunan Fatmanur Demirkan yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Güler ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında kamuoyunu bilgilendiren Güler, paylaşımında "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.