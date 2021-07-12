Hindistan koronavirüsün ardından yıldırım düşmeleri ile boğuşuyor! Yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişi öldü

Son dönemlerde koronavirüse karşı verdiği mücadele ile gündeme gelen Hindistan şimdi de doğa olayları ile boğuşuyor. Ülkede başlayan şiddetli yağışlar yıldırım düşmelerine neden oldu. Hindistan'ın kuzey vilayetlerinde yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişi öldü.

ÖLENLERİN ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden 50 kişiden 16'sının selfie çekmeye çalışırken öldüğü ifade edildi. Uttar Pradeş vilayeti, yıldırım düşmelerinden en çok etkilenen bölge oldu. Yaşanan olaylarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere pek çok insan hayatını kaybetti. Öte yandan Racastan vilayetinde ise çok sayıda kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

GÖZETLEME KULESİNDE SELFİE ÇEKERKEN YILDIRIM DÜŞTÜ

Hayatını kaybedenlerden 11 kişinin Jaipur'da 12. yüzyıldan kalma bir anıtı ziyaret ettiği öğrenildi. Grup, gözetleme kulesinin tepesinde selfie çektiği esnada yıldırım düştü. O esnada panik olan bazı insanların ise kuleden atladığı belirtildi. Yaşanan kayıplar sonrasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi açıklama yaparak, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajlarını iletti.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNDEN KAYNAKLANIYOR

Hindistan Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yıldırım düşmesinin sık yaşanan bir durum olduğu ancak 1960'lardan bu yana yağmurla birlikte yıldırımların arttığı vurgulandı. Yıldırım düşmelerinin artışı ise iklim değişikliklerine bağlandı. Resmi verilere göre her yıl yaklaşık 2 bin Hindistan vatandaşı yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybediyor.

Firozabad şehrinde de iki erkek saklandıkları ağacın altında yıldırım düşmesi sonucu öldü. Yedi kişi de Madhya Pradeş'te hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerle ilgili yapılan açıklamalarda ölenlerin, genellikle açık hava işlerinde ve inşaatlarda çalıştıkları vurgulandı.

YILDIRIMLAR YÜZDE 40 ORANINDA ARTTI

Hindistan Meteoroloji Kurumu verilerine göre yıldırımlar 1990'ların ortasından bu yana %30-40 oranında arttı. Hindistan'da Haziran ve Eylül ayları genelde yoğun yağış alıyor. Güney vilayeti Andhra Pradeş'te 2018 yılında, 13 saat içinde 36.749 yıldırım kaydedildi. İki vilayette geçen sene Haziran ayında yıldırım düşmesi sonucu 100'den fazla kişi öldü.