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Hindistan'da dehşet veren kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Hindistan'da kan donduran bir otobüs kazası meydana geldi. Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde korkutan bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, içinde 28 yolcusu bulunan otobüsün uçuruma yuvarlandığı öğrenildi. Madhya Pradesh'in Panna bölgesinden Yamunotri'ye giden otobüsün 200 metre derinliğindeki vadiye düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Uttarkashi Polisi Arpan Yaduvanshi, otobüs şoförü ile birlikte 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Amit Shah olayla ilgili eyalet başkanı ile görüştüğünü, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Başbakan Narendra Modi, Uttarakhand'daki otobüs kazasının acı verici olduğunu belirterek, kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığında bulundu.

 

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