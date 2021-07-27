Hindistan'da korkunç olay! 17 yaşındaki Neha Paswan kot pantolon giydiği için öldürüldü!

Hindistan'da kadınların giydiği kıyafetler yüzünden uğradıkları zorbalıklarla ilgili haberler, son zamanlarda artarak gelmeye devam ediyor. Son gelen habere göre ise Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Neha Paswan adında bir genç kızın, kot pantolon giydiği için aile üyeleri tarafından dövülerek öldürüldüğü belirtildi.

SOPAYLA DÖVDÜLER

Hindistan'dan gelen habere göre genç kızın giydiği kot pantolon nedeniyle aile içerisinde tartışmalar yaşandı. Genç kızın Annesi Shakuntala Devi Paswan, Savreji Kharg köyündeki evlerinde kıyafeti yüzünden çıkan bir tartışma sonucunda kızının, amcaları ve dedesi tarafından sopalarla ciddi bir şekilde dövüldüğünü söyledi.

"GİYMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Annesinin ifadesine göre Neha o gün oruç tutmuştu. Akşam da pantolon ve bluz giyerek dua etti. Giydiği kıyafetlere kızan babaanne ve dedesine ise "pantolon giymek için var ve ben de giymeye devam edeceğim" dedi. Bunun üzerine tartışmalar artarak devam etti ve genç kızı dövmeye başladılar.

KÖPRÜYE ASMIŞLAR

Shakuntala Devi, kızı baygın yatarken, kayınpederinin bir araç çağırdığını ve onu hastaneye götürdüklerini söylediklerini anlatıyor: "Onlara eşlik etmeme izin vermediler, bu yüzden akrabalarıma haber verdim, ilçe hastanesine onu aramaya gittiler ama bulamadılar." Shakuntala Devi, ertesi sabah, bölgeden geçen Gandak nehri üzerindeki köprüde bir kızın cesedinin asılı olduğunun haberini aldıklarını söyledi. Oraya gittiklerinde ise kızın cansız bedenini buldular.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, Neha'nın büyükanne ve büyükbabası, amcaları, teyzeleri, kuzenleri ve araç sürücüsü de dahil olmak üzere 10 kişi hakkında cinayet ve delilleri yok etme suçlarından dava açtı. Sanıklar henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Üst düzey bir polis yetkilisi olan Shriyash Tripathi BBC Hintçe Servisi'ne, dedesi, amcası ve tuk tuk sürücüsü de dahil olmak üzere 4 kişinin tutuklandığını ve sorgulandığını söyledi. Olaya karışan diğer zanlılar da aranıyor.

BABASININ OLAYDAN HABERİ YOKTU

Pencap eyaletinde bir kasaba olan Ludhiana'daki şantiyelerde gündelik işçi olarak çalışan ve olayın ardında eve dönen Neha'nın babası Amarnath Paswan, Neha da dahil olmak üzere çocuklarını okula göndermek için çok çalışmak zorunda kaldığını söylüyor. Shakuntala Devi, kızlarının polis olmak istediğini ancak hayallerinin şimdi asla gerçekleşemeyeceğini belirtti.

"OKULU BIRAKMASI İÇİN BASKI YAPTILAR"

Talihsiz kızın annesi, kayınvalidesi ve kayınbabasının, okulunu bırakması için Neha'ya baskı yaptığını ve geleneksel Hint kıyafetleri dışında bir şey giydiği zamanlar onu azarladıklarını söyledi. Neha'nın ise paylaşılan fotoğraflarda geleneksel olmayan kıyafetleri giymeyi sevdiği görülüyor.

İnsan hakları yetkilileri bu durumun Hindistan'da çok fazla görülmeye başlandığını ve kadınların kıyafetlerine, konuştuğu kişilere, yaptıkları işlere ailesi ve çevresi tarafından büyük baskılar yapıldığını, bu baskılara boyun eğmeyenlerin de yoğun şiddete maruz kaldığını ifade ediyor.