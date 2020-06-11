Yaşam koçu, genç kadına şok yaşattı! Hipnoz edip cinsel tacizde bulundu

İstanbul Şişli'de 2018 yılının Mayıs ayında yaşam koçluğu eğitimi almak için gittiği akademide kurumun sahibi Metin Ç. ile tanışan Gizem Y. bir süre kurumdan yaşam koçluğu eğitimi aldı. Eğitime bir süre devam eden genç kız, özel seans almak için eğitimcinin odasına girdi ve seans başladı.

GENÇ KADINI YARI HİPNOZ HALE GETİRDİ

Seans sırasında eğitmen genç kadını kanepeye uzanmasını ve iyi hissettiğin bir anı düşünmesini istedi. Gizem K., kendisine yöneltilen sorulara cevap verememeye başladı. Yarı hipnoz bir vaziyete giren genç kadın, eğitmeninin cinsel saldırısına maruz kaldı. Hipnoz halden çıkarak gözünü açtı ve akademiden kaçarak uzaklaştı. Savcılığa başvuran Gizem K., kendisine cinsel saldırıda bulunan eğitmenden şikayetçi oldu.

EĞİTİMCİ İDDİALARI YALANLADI

Savcılık tarafından ifadesine başvurulan eğitmen Metin Ç., eğitim sürecinde Gizem'le samimiyetlerinin ileri boyuta taşındığını, müşteki ile ofis içerisinde hiçbir şekilde yalnız kalmadıklarını, olay günü müştekiye özel seans uygulamadığını, odada iken yalnız olmadıklarını, odanın kapısının açık olduğunu, sonrasında ofisten çıktıklarını kaydetti. Metin Ç., 'Gizem eğitime devam etmek istemedi. Parasını geri istedi. Kabul etmeyince de Gizem'in avukatı olduğunu beyan eden bir kişinin kradı ve "Gizem ile anlaşmazsan başın belaya girecek" diye tehdit etti.

10 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcılık genç kadının beyanlarının yalandan uzak ve inandırıcı olduğu gerekçesiyle eğitmen hakkında, Basit Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından dava açtı. Eğitmenin 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: Sabah