Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesindeki göç anlaşmazlıkları nedeniyle istifa etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte istifa etti. Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) sözcüsü Tim Kuijsten, istifayı onaylayarak,"4 parti göç konusunda anlaşamayacaklarına karar verdi. Bu nedenle bu hükümete son vermeye karar verdiler" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesindeki göç anlaşmazlıkları nedeniyle istifa etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesindeki göç anlaşmazlıkları nedeniyle istifa etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte istifa etti. Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) sözcüsü Tim Kuijsten, istifayı onaylayarak,"4 parti göç konusunda anlaşamayacaklarına karar verdi. Bu nedenle bu hükümete son vermeye karar verdiler" dedi.

Rutte, Hollanda'ya mülteci çocukların girişini sınırlama ve ailelerin bir araya gelebilmeleri için en az iki yıl beklemelerini sağlama önerisi için partisinden destek talep etmişti.

“KATI İLTİCA PLANI” SUNACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Rutte, partisine, hafta içinde katı önlemler içeren yeni bir iltica planı sunacağı sözünü vermişti.

Koalisyonu oluşturan dört parti, Çarşamba gününden bu yana planı tartıştı. Cuma günü üçüncü kez toplanan hükümet ortakları yine anlaşamadı.

Özellikle savaş bölgesinden gelen mültecilerin geri gönderilmesi ve bu kişilerin aile birleşimine sınırlama getirilmesi maddesi konusunda görüş birliği sağlanamadı.

Hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Birliği Partisi (CU), savaş bölgelerinden gelen mültecilerin aile birleşimi için 2 yıl beklemesi ve aile birleşiminin ayda 200 kişi ile sınırlanması önerisini “zorbalık” olarak değerlendirdi.


Hükümetin liberal ortağı Demokratlar 66 Partisi (D66) de, CU'ya destek vererek, bu maddeye karşı çıktı.

HRİSTİYAN BİRLİĞİ PARTİSİ (CU) GERİ ADIM ATMADI, HÜKÜMET DÜŞTÜ

Hollanda medyasına göre, “aile konusunu kırmızı çizgi olarak belirleyen” koyu dindar CU, tavrından geri adım atmadı ve 4. Rutte hükümetinin düşmesini sağladı.

Lahey'deki kaynaklara göre, Çarşamba günü son tarih belirleyen ve planın Bakanlar Kurulu’nda oylanması için baskı yapan Başbakan Rutte’nin tavrı koalisyon ortaklarını kızdırdı.

Rutte, bu tavrından dolayı özür dilese de ortaklarına göre güven çok fazla zedelendi ve hükümetin düşüşü kaçınılmaz hale geldi.

Muhalefet partileri, hükümetin düşmesini olumlu karşıladı, derhal erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

ÖNCEKİ KOALİSYON HÜKÜMETİ DE İSTİFA ETMİŞTİ

Rutte'nin başbakanlığındaki 3. koalisyon hükümeti, vergi makamları tarafından çocuk bakım ödeneği konusunda göçmen kökenlilere ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkması üzerine istifa etmişti.

Mart 2021'deki seçimleri koalisyon partilerinin önde tamamlaması üzerine yeniden dört aynı partinin katılımıyla 4. Rutte hükümeti kuruldu.

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını açıkladıABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını açıkladı

NATO ülkelerinin savunma harcamaları bu yıl artacak!NATO ülkelerinin savunma harcamaları bu yıl artacak!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını açıkladı
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını açıkladı
YPG'nin vahşeti ortaya saçıldı! İşkence sonucu yaşamını yitirdi!
YPG'nin vahşeti ortaya saçıldı! İşkence sonucu yaşamını yitirdi!
Huzurevinde yangın çıktı! 6 kişi hayatını kaybetti!
Huzurevinde yangın çıktı! 6 kişi hayatını kaybetti!
Beyaz Saray'da kokain çıktı ortalık karıştı! Trump Hunter Biden'a yüklendi!
Beyaz Saray'da kokain çıktı ortalık karıştı! Trump Hunter Biden'a yüklendi!
Son Haberler
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesindeki göç anlaşmazlıkları nedeniyle istifa etti.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesindeki göç anlaşmazlıkları nedeniyle istifa etti.
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Apartmanı saran aşırı koku vatandaşları panikle sokağa döktü
Apartmanı saran aşırı koku vatandaşları panikle sokağa döktü
Araç sahiplerine kara haber verildi! O ücret tam iki katına çıktı
Araç sahiplerine kara haber verildi! O ücret tam iki katına çıktı
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yaşandı!
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yaşandı!
Uygur Türklerin çilesi bitmiyor! Çin toplama kamplarında tutulan Uygurların yakınları, Çin Büyükelçiliği’ne dilekçe gönderdi
Uygur Türklerin çilesi bitmiyor! Çin toplama kamplarında tutulan Uygurların yakınları, Çin Büyükelçiliği’ne dilekçe gönderdi
Çok Okunanlar
Emeklilerin zam oranı belli oldu! İşte yeni emekli maaşı!
Emeklilerin zam oranı belli oldu! İşte yeni emekli maaşı!
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Sonucu felaketle sonuçlanabilir!
Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Sonucu felaketle sonuçlanabilir!
Hollanda’da etkili fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti
Hollanda’da etkili fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!