ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını açıkladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin Başbakanı Li Qiang ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, "Anlaşmazlıkların, bizi ekonomik ve finansal ilişkileri gereksiz yere kötüleştirecek yanlış anlaşılmalara itmesine müsaade etmemeliyiz" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, resmi ziyaret düzenlediği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Başbakanı Li Qiang ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını hatırlatarak, taraflar arasındaki farklılıklardan kaynaklı yanlış anlamaların önüne geçmek için iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çin'e yaptığı ziyaretin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında daha çok düzenli iletişim kanalı bulunmasını teşvik etmesini dilediğini kaydeden Yellen, ABD ile Çin'in iklim krizi gibi küresel sorunlar karşısında liderliklerini göstermeleri gerektiğini vurguladı.

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ABD'DEN ÇİN'E "BİRLİK" VURGUSU

"ABD, bazı durumlarda ulusal güvenliğini korumak için hedef odaklı eylemlerde bulunmaya ihtiyaç duyuyor. Ancak bu adımlara dair anlaşmazlıklar daha geniş alandaki ilişkilerimizi tehlikeye atmamalı" diyen Yellen, "Anlaşmazlıkların, bizi ikili ekonomik ve finansal ilişkileri gereksiz yere kötüleştirecek yanlış anlaşılmalara itmesine müsaade etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Çin ile iletişimi genişletmeyi arzuladıklarına işaret eden Yellen, "Kazananın hepsini aldığı değil, adil kurallar setine sahip ve her iki tarafa da fayda getirecek sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışındayız" şeklinde konuştu.

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Çin Başbakanı Li Qiang ise konuşmasında, Çin ile ABD'nin doğru şekilde ilişki kurmasının insanlığın geleceği üzerinde bir etkiye sahip olduğuna işaret etti. Li, "İki ülkenin iyi geçinmesinin temel yolu karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan ilkelerinden geçiyor. ABD'nin akılcı ve pragmatik bir tutum sergilemesini, Çin ile orta yolda buluşarak ikili ilişkileri en kısa sürede yeniden rayına oturtmak için çalışmasını umuyoruz" dedi.

İş birliğinin güçlendirilmesinin Çin ve ABD için "gerçekçi bir talep ve doğru bir seçim" olduğunu ifade eden Li, "İki taraf, samimi iletişim kurmak suretiyle ekonomi alanındaki önemli konularda temasları güçlendirmeli ve uzlaşı sağlamalı, Çin-ABD ekonomik ilişkilerine istikrar ve pozitif enerji katmalı" diye konuştu.

Çin'i eleştirdi

Çin ziyaretine dün başlayan Yellen, bugün ayrıca Çin'deki Amerikan Ticaret Odası'nın (AmCham) toplantısına katıldı. Yellen, Çin'in ABD'li şirketlere yönelik kısıtlamalarını ve bazı kritik minerallere getirdiği ihracat tedbirlerini eleştirdi.

ABD İLE ÇİN İLİŞKİLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da geçtiğimiz Haziran ayında Çin'i ziyaret etmişti. ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin de bu ay içinde Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Eylül ayında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak G20 Zirvesi'nde bir araya gelmesi öngörülüyor.

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