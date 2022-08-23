House Of The Dragon Türkiye'de hangi platformda, kanalda yayınlanacak?

House Of The Dragon Türkiye'de hangi platformda, kanalda yayınlanacak? sorusu Game Of Thrones'un sıkı takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor. Dizi hakkında en yeni gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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House Of The Dragon Türkiye'de hangi platformda, kanalda yayınlanacak?

House Of The Dragon Türkiye'de hangi platformda, kanalda yayınlanacak? Dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinin hangi platform üzerinden veya hangi kanal aracılığıyla yayınlanacağı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde merak edilen bu konuya yer verdik. İşte detaylar...

HOUSE OF THE DRAGON TÜRKİYE'DE HANGİ PLATFORMDA, KANALDA YAYINLANACAK?

Yaklaşık iki yıl önce final yapan Game of Thrones serisinin 300 yıl öncesini anlatan "House of the Dragon" dizisinin yayın tarihi açıklandı. 21 Ağustos 2022'de izleyicilerle buluşacak olan dizi, HBO Max'te yayınlanacak.

Game of Thrones serisini başlatan HBO’nun yeni dizisi House of the Dragon, şirketin kendi içerik platformu olan HBO Max’te yayınlanıyor. Dizi, başka hiçbir platformda yer almıyor.

House Of The Dragon ne zaman yayınlanacak? İşte House Of The Dragon yayın tarihi

George R. R. Martin’in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan "House of the Dragon", Targaryen ailesine odaklanıyor. Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkan dizinin yapımcılığını ise Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor.

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