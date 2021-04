How I Met Your Mother yeniden başlayacak mı, devamı gelecek mi 2021? How I Met Your Father ne zaman çekilecek?

Başrollerinde Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan, Jason Segel'in yer aldığı dünya çapında izlenen fenomen komedi dizisi How I Met Your Mother, devamı çekileceği haberi ile gündeme geldi. Türkiye'de de ilgi ile takip edilen dizi, How I Met Your Mother yeniden başlayacak mı, devamı gelecek mi? How I Met Your Father ne zaman çekilecek? başlıkları ile internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde sizler için merak edilen soruların yanıtına yer verdik.

HOW I MET YOUR MOTHER YENİDEN BAŞLAYACAK MI, DEVAMI GELECEK Mİ?

Sevilen dizi How I Met Your Mother (Annenle Nasıl Tanıştım?) devam haberleri ile gündeme geldi. How I Met Your Mother yeniden başlayacak mı, devamı gelecek mi? sorusunun yanıtı evettir. Fenomen dizinin devamının çekilmesine karar verildi.

Söz konusu televizyon dizisi, How I Met Your Father (Babanla Nasıl Tanıştım?) ismi ile yeniden başlayacak. Ancak, gelecek olan devam dizisinde oyuncu kadrosu farklı olacak. Aynı zamanda How I Met Your Father dizisinin konusunun, How I Met Your Mother'a bağlı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

HOW I MET YOUR FATHER NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father'da Hilary Duff başrol oyuncusu olarak yer alacak. Dizide Sophie karakteri oğluna, babası ile nasıl tanıştığını anlatacak. Dizi, isteğe bağlı video hizmeti sunan 'Hulu' üzerinden seyircileri ile buluşacak.

HOW I MET YOUR FATHER GELİYOR!

Beyazperde'nin haberine göre How I Met Your Father, Sophie ve arkadaş ortamı etrafında dönecek. Dizi 2021 yılına geri dönen bir hikaye olacak. Karakterler hayattan istediklerini sorgulayacak ve sınırsız seçeneklerin bulunduğu çağda nasıl aşık olunacağını anlatacaklar. Söz konusu dizinin çekimlerine ne zaman başlanacağı veya ne zaman yayınlanacağı ile ilgili net bir bilgi henüz yer almamaktadır.

