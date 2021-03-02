Hukuk fakültesi kaç yıl oldu? Hukuk fakültesi eğitim süresi kaç yıl?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılarak yeni anayasanın tüm detaylarını açıkladı.

Kadın ve Çocuk hakları, ifade alma işlemleri, Kişiler verilerin korunması gibi alanlarda yeni düzenlemeler yapıldığını açıklayan Erdoğan Hukuk Fakülteleri hakkında aldıkları yeni kararı da bildirdi. Buna göre Hukuk okuyan öğrenciler artık 4 yıl yerine 5 yıl okuyacak. İşte detaylar...

HUKUK FAKÜLTESİ KAÇ YIL OLDU?

Erdoğan açıklamasında, ''Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi. Erdoğan açıklamasının devamında şunları da ekledi;

''İnsan haklarına duyarlı çalışmalarıyla, emsallerine göre öne çıkan kamu görevlilerini ödüllendiriyoruz.

Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı getiriyoruz.

Hakim ve savcılar ile kamu görevlileri için 'sosyal medya etik ilkeleri'ni, 'tarafsızlık' anlayışını esas alarak belirliyoruz.''

HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL?

Bundan önceki yıllara kadar Hukuk Fakültelerinin eğitim süresi 4 yıl idi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı!