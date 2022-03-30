Hulki Cevizoğlu'ndan muhalefeti çıldırtacak sözler: Erdoğan, iktidarını bir dönem daha garantilemiş oldu

CNN Türk'te Başak Şengül'ün moderatörlüğünde ekrana gelen Akıl Çemberi programına Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın ve gazeteci, sosyolog ve yazarı Hulki Cevizoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşında yürüttüğü politikalar, enerji alanında yapılması planlanan işbirlikleri ve sürdürülen sondaj çalışmalarından masaya yatırıldığı programda gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun açıklamaları sosyal medyaya damga vurdu.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, programda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de efendim 6'lı partiler bir araya geldi, yok filancı sanatçı "bu geççek" dedi, öteki şunu söyledi... Bakın dünya şartları, konjonktörü o kadar hızlı değişiyor ki.

İşte bu hükümet gidiyor ama ne yapacağı belli olmayan şu şu şu partiler iktidara geliyor. Yok güçlendirilmiş parlamenter sistem falan denilirken Erdoğan dış politikadan kaynaklı hem diplomasi, hem enerji bazında çok büyük atılımlar yaparak bir kere içerideki onların ellerindeki bütün kozları yok etmiş oldu.

Yani Erdoğan özetle bütün bütün bu yaptıkları ve yapacağını söylediği etkinliklerle, iktidarını bir dönem daha garantilemiş oldu."

Halk TV'den Hulki Cevizoğlu kararı: Programı yayından kaldırıldı