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Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını resmen ayırdı!

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş krt TV'de katıldığı bir programda, Aydın Özdalga'nın, Ertuğrul Özkök’ü telefonla aradığını ve Özkök ile yolların dostça ayrıldığını açıkladı.

Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını resmen ayırdı!

Simavi ailesi ve Doğan Holding yönetimini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapan aralık 2009'dan beri köşe yazarı görevini üstlenen Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi ile yollarını ayırdı.

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HÜRRİYET, ÖZKÖK'LE RESMEN YOLLARINI AYIRDI

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş krt TV'de katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son günlerde "gazeteden kovulacağız" yönündeki söylentiler üzerine gazeteci Aydın Özdalga'nın Ertuğrul Özkök’ü telefonla aradığı ve Özkök’ün de gazete yönetimiyle görüştüğünü ve yolların dostça ayrıldığını açıkladı.

NELER OLMUŞTU?

Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini yönetimindeki dönemde 20 yıl aralıksız Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapan görevinden alındığı Aralık 2009 yılından itibaren köşe yazan Ertuğrul Özkök’ün gazeteden ayrıldığı konuşuluyordu. Ertuğrul Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu.

{TITLE_STRIP}Hürriyet Gazetesi Ertuğrul Özkök kimdir? Nereli, kaç yaşında?

 

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