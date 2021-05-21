İbo Show programına konuk olan Hüseyin Kağıt'ın hayatı merak konusu oldu. Hüseyin Kağıt'ın eşi Meltem Kağıt, vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Hüseyin Kağıt'ın eşi Meltem Kağıt kimdir, nereli, kaç yaşında?

HÜSEYİN KAĞIT'IN EŞİ MELTEM KAĞIT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

3 çocuk annesi olan Meltem Kağıt, Türk müzisyen ve söz yazarı olan Hüseyin Kağıt'ın eşidir. 2003 yılında dünya evine giren çift 17 yıldır evlidir. Meltem Kağıt'ın yaşı ve nereli olduğuna dair internet üzerinde net bir bilgi yer almamaktadır.

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1982 Ankara doğumlu Hüseyin Kağıt 39 yaşındadır. İlköğretimini Ankara Sincan'da bitirmiştir. Babası aslen Trabzonlu annesi Haymanalıdır. Kağıt henüz 10 yaşındayken babası hayata veda etmiştir. İlkokulun ardından ekonomik yönden sıkıntılar nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyen Kağıt, Çıraklık okuluna gidip orada 3 yıl boyunca eğitim almıştı. Kaynak: Hüseyin Kağıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Şarkıları nelerdir?

Hüseyin Kağıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Şarkıları nelerdir?