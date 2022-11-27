Husumetli iki grup arasında bıçaklar konuştu, 1 kişi ağır yaralandı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki husumetli grup kaza yaptıktan sonra birbirine girdi.

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Husumetli iki grup arasında bıçaklar konuştu, 1 kişi ağır yaralandı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki husumetli grup kaza yaptıktan sonra birbirine girdi. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde M.Ö. ve A.E.'nin bulunduğu 38 KL 305 plakalı minibüs, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen E.P.'nin bulunduğu 34 JL 7330 plakalı otomobile çarparak durdurdu. Kazanın ardından çıkan kavgada E.P. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, tarafların yakınları da minibüse saldırdı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan E.P. ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller bulundukları yerden kaldırılırken, olayın ardından şüpheli M.Ö. teslim oldu, A.E. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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