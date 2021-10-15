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  3. Husumetlisini lokantada buldu! Yemek yediği sırada canını aldı!

Husumetlisini lokantada buldu! Yemek yediği sırada canını aldı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini lokantada otururken gördü. Yanında getirdiği tüfekle Uğur U'yu yemek yediği esnada vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra jandarmaya giderek ekiplere teslim oldu.

Husumetlisini lokantada buldu! Yemek yediği sırada canını aldı!

Olay, saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaymakçı Mahallesinde bulunan bir lokantada meydana geldi.

İddiaya göre bir süre önce yaşadıkları kavga sebebiyle aralarında husumet olan Mustafa D., Uğur U.'yu lokantada gördü.

LOKANTADA KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Lokantaya giren Mustafa D., Uğur U.'ya tüfekle ateş etti. Uğur Uysal kanlar içerisinde yere yığılırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk geldi. Yaptığı incelemede adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Husumetlisini lokantada buldu! Yemek yediği sırada canını aldı!

TESLİM OLDU

Cinayet zanlısı Mustafa D., Kaymakçı Jandarma Karakol Komutanlığına giderek teslim oldu. Av tüfeğiyle öldürülen Uğur U.'nun cansız bedeni ise morga kaldırıldı.
Husumet sebebi henüz belirlenemezken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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