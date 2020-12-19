İbo Show 6. bölüm konukları kim? İbo Show'da bu hafta kimler olacak? 6. yeni bölüm fragmanı
9 yıllık aranın ardından hayran kitlesini artırarak ekranlara geri dönen İbo Show, bu hafta yine sürpriz konuklarla Star TV ekranlarında. 6. bölümüyle akşam 20.00'de yayımlanacak olan İbo Show'un yeni bölüm fragmanı ve konukları haberimizde...
Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show bu akşam yine izleyenlerin kulakların pasını silmeye geliyor. 6. bölüm ile izleyici ile buluşan İbo Show bu hafta da izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki İbo Show 6. yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 6. bölüm fragmanı...
İBO SHOW 6. BÖLÜM KONUKLARI KİM?
İbo Show'un Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüm konukları; Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve Yılmaz Vural.
İbo Show 6. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV canlı izle
İBO SHOW 6. BÖLÜM FRAGMANI
İbo Show bu hafta 19 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de STAR TV ekranlarında. Kaçırmayın!