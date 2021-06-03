İbrahim Kutluay ve İdil Yazar haklarında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi! Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve YouTuber İdil Yazar geçtiğimiz gün çıkan aşk iddialarını sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla yalanladı.

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Önceki gün eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve Youtuber İdil Yazar'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Edwina Sponza'dan ayrıldığı söylenen Kutluay'ın gönlünü İdil Yazar'a kaptırdığı ve bir süredir beraber oldukları iddia edilmişti. Çok geçmeden ikiliden söylentilere yanıt geldi. Önce İdil Yazar ardından da İbrahim Kutluay Instagram hesabından paylaşım yaparak haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanladılar. İşte o paylaşımlar... İbrahim Kutluay'ın sevgilisi kim? İdil Yazar kimdir, nereli, kaç yaşında? ibrahim kutluayidil yazar