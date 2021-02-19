İbrahim Tatlıses saç mı ektirdi? İbrahim Tatlıses'in saçlarına ne oldu? Soruları vatandaşlar tarafından arama motorların araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

İBRAHİM TATLISES SAÇ MI EKTİRDİ? İBRAHİM TATLISES'İN SAÇLARINA NE OLDU?

İbo Show'un yeni bölüm konukları merak edilirken 15. bölüm bölümden kareler yayınlanmasıylagündem oldu.Yayınlanan fotoğraflarda 69 yaşındaki usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in yeni tarzı sosyal medyayı salladı.

Herhangi bir işlemi yaptırmadan, saç boyama ve ektirme işleminde bulunmayan Tatlıses, doğal bakımlar uygulandı. Bu işlemler doğrultusunda Tatlıses'i daha genç görünmesine neden oldu.

Öte yandan bedensel olarak da bir takım değişikler planlayan Tatlıses, zayıflama programına başladı. Tatlıses'in sekiz hafta sürecek bu bu program için 100 bin TL harcadığı iddia edildi.

İbo Show 14. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'un bu haftaki konukları kim?