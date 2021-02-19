Uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönen İbo Show, her hafta renkli konukları ile kahkaha tufanı yaşatırken, o güçlü sesler ile maziye döndürüyor ekran başındakileri. Yayınlandığı her hafta olay yaratan İbo Show'un bu haftaki konukları ise sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte İbo Show 14. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'un bu haftaki konukları kim?

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

14. bölüm fragmanı yayınlanan İbo Show bu hafta da bomba gibi bir kadroyla ekranlara geliyor. Halk müziğinin güçlü seslerinden, kendine has tavırlarıyla Bedia Akartürk, bir döneme küstüm şarkısıyla damgasını vuran Latif Doğan, eskimeyen bir ses Nuri Sesigüzel, Katalı Miçe mahlsıyla müzik camiasında ün salmış Mustafa Aslan ve Uğur Karakuş bu hafta imparatorun konukları arasında yer alıyor.

İBO SHOW 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran programda, bu hafta birbirinden farklı başarılı sesler ile müzik ziyafeti yaşanacak. Öte yandan İbo Show'un ev sahibesi Tatlıses'in saçlarındaki müthiş değişim ise konuklar tarafından esprili dille alay konusu olacak. İbo Show, yepyeni bölümünde kahkaha dolu bir program ile izleyici karşına çıkacak...