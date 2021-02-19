Uğur Karakuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili bilgileri detaylarıyla haberimizde derledik.

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

43 yaşında olan Türk müzisyen, bestekar Uğur Karakuş,1 Ağustos 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başlayan Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversiteyi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda okudu.

KARİYER HAYATI

Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında konservatuara başlayıp tam anlamıyla profesyonel müzik hayatı sürdürmeye devam etti.

Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.

ÇEŞİTLİ SANATÇILARA EŞLİK ETTİ!

Çeşitli besteleri birçok sanatçı ile lise yıllarında seslendirme fırsatı buldu. Bu sanatçılar arasında Alişan, Ceylan, Nuray Hafiftaş, Ertuğrul Polat, Yusuf Harputlu, Kader, Murat Yıldız, Mustafa Topaloğlu, Kazancı Bedih, Seher Dilovan, Mustafa Uğur gibi isimler yer almaktadır. Ayrıca Kader, Yusuf Harputlu, Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu’nun kaset ve müzik yönetmenliğini yapmış ve birçoğunun kasetinde cümbüş ve bağlamasıyla eşlik etmiştir.

İBRAHİM TATLISES'İN KASET TEKLİFİNİ KABUL ETTİ!

Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan, Küçük Onur, Mustafa Uğur, Ceylan, Kader Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu gibi birçok ismin sahne şefliğini (maestro) yapan Uğur Karakuş, arkadaşı Ceylan'ın “Gönlüme” adlı eserde “Ceylanım meralım, darda kaldım gelmedin” dizeleriyle başlayan bölümü de seslendirdi. Ceylan'ın aracılığıyla o zamanlar Kanal 6'da gerçekleştirilen İbo Show'un çekimlerinde İbrahim Tatlıses ile tanışma fırsatı bulan Uğur Karakuş, Tatlıses'in kendisine kaset yapmayı teklifini kabul etti.

Sanatçı ilk kaseti ''Razıyım''ı çıkarmasının ardından televizyon programına katılarak kendi tanınırlığını arttırdı. Karakuş o dönemlerde de yeni kasetler çıkararak yorumcu olarak müzik yaşantısına devam etti. Bestekarlık ve müzik yönetmenliğini de sürdüren müzisyen, çeşitli organizasyonlarda sahne almakta, konserler vermeye devam etti.

Ana sazı bağlama olan Karakuş, yanı sıra, cümbüş, buzuki, ud, gibi enstrümanları profesyonel olarak kullanabilmektedir.

EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

Türk müzisyen, bestekar Uğur Karakuş'un evli olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunamamıştır.