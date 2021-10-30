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İbrahim Ufuk Kaynak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İbrahim Ufuk Kaynak Biyografisi

Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve kısa sürede yayılan bir sokak röportajında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan İbrahim Ufuk Kaynak merak edilen bir isim haline geldi. Peki İbrahim Ufuk Kaynak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte İbrahim Ufuk Kaynak Biyografisi...

İbrahim Ufuk Kaynak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İbrahim Ufuk Kaynak Biyografisi

Ahsen TV'ye röportaj veren İbrahim Ufuk Kaynak, ekonomi, Türkiye'ye yönelik saldırılar, CHP ve HDP işbirliği, Türkiye'nin yurtdışındaki profili hakkında yaptığı konuşmalarla, dikkatleri üzerine çekti. Peki, çok sayıda TV kanalına ve haber sitesine konuk olan İbrahim Ufuk Kaynak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte İbrahim Ufuk Kaynak Biyografisi...

 

İbrahim Ufuk Kaynak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte İbrahim Ufuk Kaynak Biyografisi...

İBRAHİM UFUK KAYNAK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

60 yaşında olan İbrahim Ufuk Kaynak 1960'ta dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu'dur. Anne tarafı ise Ordulu'dur.

İlk, orta ve lise öğrenimini başarı ile tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi'ne başladı. Ardından, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu.

İbrahim Ufuk Kaynak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte İbrahim Ufuk Kaynak Biyografisi...​​​​​​​

İBRAHİM UFUK KAYNAK MESLEĞİ NE?

Arkeolog ve sanat tarihçisi Kaynak, çeşitli meslek dallarında kendini gösterdi, çok sayıda ülke gezdi ve araştırmalar yaptı. Türk tarihi Osmanlı tarihi ve Selçuklu tarihi üzerine çalışmaları vardır. 

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