İçerisinde 25 yolcu vardı... Şehirler arası yolcu otobüsünde faciayı ikinci kaptan böyle önledi!

Malatya'da şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden ikinci kaptanın dikkati bir faciayı önlerken, o anlar anbean kameralara yansıdı.

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İçerisinde 25 yolcu vardı... Şehirler arası yolcu otobüsünde faciayı ikinci kaptan böyle önledi!

Olay, Malatya-Kayseri karayolu Kürecik mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-İzmir seferini yapan bir firmaya ait içerisinde 25 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü Süleyman Ekici (66) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden ikinci kaptan Ufuk Yel'in müdahalesiyle araç yol kenarına alınırken, sürücüye kalp masajı yapıldı. Büyük panik yaşanan olayda yolcular aracın ikinci kaptan tarafından durdurulması ile derin bir nefes alırken, Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan korku dolu anları anlatan Ufuk Yel, aracın yoldan çıktığını fark etmesinin ardından zor bir müdahale ile aracı durdurmayı başardığını söyledi.

İçerisinde 25 yolcu vardı... Şehirler arası yolcu otobüsünde faciayı ikinci kaptan böyle önledi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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