İçişleri Bakanı Soylu: 'Bunlar başa gelirlerse bir günde çevirirler'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları için Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

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İçişleri Bakanı Soylu: 'Bunlar başa gelirlerse bir günde çevirirler'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları için Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu: 'Bunlar başa gelirlerse bir günde çevirirler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan ay yıldızlı bayraklarla miting yapıyor. Onlar HDP'nin bayraklarıyla miting yapıyorlar" dedi.

İstanbul'da seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir de eşlik etti.

"VAN'DA SELO'YA ÖZGÜRLÜK VAAT ETTİLER"

Bakan Soylu, "Seçime dokuz gün kaldı değil mi? Şimdi yapmanız gereken bir şey var. Çoluğunuza, çocuğunuza ,herkese. Nazınız geçen herkese. Komşunuza, akrabanıza, eşinize, dostunuza, çocukluğunuzdan itibaren kimi tanıyorsanız herkese. Bunları anlatın ve onlardan Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyin. Türkiye'nin geleceğine destek isteyin. Türkiye bugün yaptığı kazanımları, Allah korusun bunlar başa gelirlerse bir günde çevirirler. İstanbul'a Belediye Başkanı seçtiler. Dört yılda hiçbir şey yapmadı buraya. Yaptı mı? İşi gücü Van'a gitti. Oradan Selo'ya özgürlük vaat ettiler. Vaat ettiler mi? Tayyip Erdoğan ay yıldızlı bayraklarla miting yapıyor. Onlar HDP'nin bayraklarıyla miting yapıyorlar. Doğru mu? Bir de herkesi yanında getirip bir de barış işareti yapıyorlar. Yazıklar olsun ya. Sanki İstanbul'u abat etti öyle mi? İstanbul'u abat etsin. Onun hesabının görüleceği gün de yakında geliyor İnşallah" dedi.

KAYNAK: İHA

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