İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleyi anlatırken gülen CHP'li Engin Özkoç'a sert çıktı: Biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların 2022 bütçesi görüşmeleri İçişleri Bakanlığı ile devam ediyor. Bu kapsamda Cevdet Yılmaz başkanlığından toplanan komisyonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlığının bütçesi hakkında sunum yaptı. Bakanlığın faaliyetleri hakkında konuşan Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda bilgi verirken CHP sıralarında gülüşmeler yaşandı.

"TERÖLE MÜCADELE YAPMANIZ HOŞUMA GİTMİYOR"

Bunun üzerine Soylu, CHP'li Engin Özkoç'a dönerek, "Ben gülmüyorum beyefendi... Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Sürekli oradan gülmeyin, densiz. Ben terörle mücadelenin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum. El sallama, parmak sallama! Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor, PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun." dedi.

"PKK'YA HER EVDEN OY İSTEDİNİZ"

Sözlerine devam eden Bakan Soylu," PKK'ya her evden bir oy istediniz! Unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz. Her evden bir oy istediniz! Sizin genel başkanınız istedi." diye konuştu.

İki taraf arasında yaşanan atışmaların ardından oturuma 10 dakika ara verildi. Aranın tamamlanmasının ardından görüşmeler sürüyor.

BAKAN SOYLU: TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST SAYISI 180'İN ALTINA DÜŞMÜŞTÜR

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Geçmişteki acı ve kayıplarımız bize büyük tecrübe kazandırmıştır. Terör eylemleri sayısı 2 bin 817’den, yüzde 90’ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah’a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir.

PKK bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken , son beş yılda 1.043’ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur. Türkiye'deki toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür.

PKK kilitlenmiştir. Kato’dan Cudi’ye, Gabar’a kadar; Şenyayla’dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi’ne Kazan Vadisi’ne kadar; Çemçemadur’dan Sehi Ormanlarına, Tendürek’e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiş."