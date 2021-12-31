İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti! Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a sert tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç bir süre önce yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personellerin bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti.

Arınç yapılmak istenen şeyin hiçbir anlamı olmadığını belirterek "Süleyman Soylu'yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim" demişti.

Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın açıklamalarını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eleştirdi.

Metiner paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arınç İmamoğlu üzerinden Sn. Soylu'ya saydırmış. Sn. Bahçeli'yi de eleştirmiş. Bunu da güya Reis'i savunmak adına yapmış. İyi de İmamoğlu'na yönelik aynı eleştirileri Reis'in kendisi de yaptı. Niçin sadece Soylu ve Bahçeli? Anlayan varsa beri gelsin!"

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlatmaştı.