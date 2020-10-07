İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK'ya yönelik operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasını engellemek ve örgüt üyelerinin teslim olmasını sağlamak maksadıyla kış operasyonlarının başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'ya yönelik sonbahar- kış operasyonları, 1 Ekim'de başladı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı söz konusu operasyonlar, 15 Nisan'a kadar sürecek.

7 BİN 424 OPERASYON

Bu süre boyunca büyük, orta, küçük çaplı olmak üzere 7 bin 424 planlı operasyon gerçekleştirecek. Sonbahar- kış operasyonlarının stratejisi ise istihbarata dayalı nokta operasyonlarla örgütün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak olarak belirlendi.

8 BİN 523 OPERASYONDA 346 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan 15 Nisan - 30 Eylül'de gerçekleştirilen ilkbahar- yaz operasyonlarında terör örgütüne büyük darbe vuruldu. 5 bin 981 operasyonun yapılmasının kararlaştırıldığı dönemde 8 bin 523 operasyon düzenlenerek planlananın da üzerinde yüzde 143 gerçekleştirme oranı elde edildi. Söz konusu operasyonlarda 145'i ikna, teslim ve yakalama olmak üzere toplam 346 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 442 sığınak ve mağara da imha edilirken, 246 mayın/el yapımı patlayıcı, 282 silah, 233 el bombası ile mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.