İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen Eren - 6 Mergelo Operasyonu başladı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda, Bitlis ve Siirt'te "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda 1453 jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 82 operasyonel tim görev yapıyor.

Eren Bülbül operasyonu nedir, ne demek? Eren operasyonu nerede yapılıyor?

Eren Bülbül kimdir? Neden öldü? Nerelidir? Ne zaman öldü?

İşte operasyondan görüntüler: