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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen Eren - 6 Mergelo Operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen Eren - 6 Mergelo Operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Bitlis ve Siirt illerinde "Eren -6 Mergelo" Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, bin 453 personelin görev aldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen Eren - 6 Mergelo Operasyonu başladı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda, Bitlis ve Siirt'te "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda 1453 jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 82 operasyonel tim görev yapıyor.

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İşte operasyondan görüntüler:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen operasyon başladı!İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen operasyon başladı!İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen operasyon başladı!İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen operasyon başladı!İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen operasyon başladı!İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen operasyon başladı!İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen operasyon başladı!İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen operasyon başladı!İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen operasyon başladı!İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen operasyon başladı!İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beklenen operasyon başladı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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