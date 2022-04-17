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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır’da yapılacak olan operasyonla ilgili bilgi verdi. Bakanlık, Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın" Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır’da 650 personelin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik "Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın" Operasyonu'nun başlatıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek

PÖH VE JÖH’DEN BÜYÜK OPERASYON

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve jandarma komando timlerinden 650 personelden oluşan 42 operasyonel timin görev aldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."

İşte operasyonda çekilen bazı fotoğraflar: 

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır’da Abluka-1 operasyonuyla terör örgütleri yeryüzünden silinecek

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