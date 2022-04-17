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  3. MSB duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! “Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz”

MSB duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! “Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yaşanan yeni gelişmeyi duyurdu. Açıklamalara göre, 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde gerçekleşen operasyonlara ilişkin bilgi vermeye devam ediyor. MSB, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz

“TERÖRİSTLERİN SALDIRISINA MİSLİYLE KARŞILIK VERİYORUZ”

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı.

MSB duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz

MSB duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz

 

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