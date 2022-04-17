MSB duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! “Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz”

Başörtüsüyle üniversite okuyabildiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Ayşenur Ulus, yalan çıktı! Tesettürlü değilmiş, üstelik Kılıçdaroğlu'nun çalışanıymış!

Tesettürle üniversite okuyabildiği için CHP'ye teşekkür etti! O görüntüler sosyal medyada infial yarattı! "Ne çabuk unuttunuz zulüm gördüğünüz günleri!"