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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan Berhan Şimşek'e suç duyurusu kararı!

İçişleri Bakanlığı'ndan Berhan Şimşek'e suç duyurusu kararı!

İçişleri Bakanlığı'ndan tarafından Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan Berhan Şimşek'e suç duyurusu kararı!

İçişleri Bakanlığınca, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

63 yaşında olan ve 1.11.1958 yılında Bayburt’ta doğan Berhan Şimşek, ilk öğrenimini Bayburt’ta, orta öğrenimini İstanbul Abdülhak Hamit akşam Ortaokulu’nda, lise ögrenimini Vefa Akşam Lisesi’nde tamamlamıştır.

Berhan Şimşek ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki haberimizde bulabilirsiniz.

Berhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?Berhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?

AYRINTILAR GELECEK...

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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