İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır.

31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

Ayrıntılar geliyor....

Sokağa çıkma yasağı kararındaki koordinasyonsuzluk rahatsızlığa yol açtı!