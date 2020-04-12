İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağladığı, yasağı ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında ise adli/idari işlem yapıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:
31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır.
31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.
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