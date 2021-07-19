Türkiye'de müslümanlar Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Birçok evde kurbanlık alındı, bayram için hazırlıklar yapıldı. Pazartesi Kurban Bayramı'nın arefe günü. Bu bayramda herhangi bir kısıtlama olmaması bekleniyor. Müslümanlar, arefe gününde ibadet edip, Allah'a dua etmek istiyor, ibadetlerini gerçekleştirirken de tüm bunların faziletlerini merak ediyor. Arefe günü okunacak dualarda fazileti en bol olan ve 1000 defa okunduğunda tüm günahlarının af olacağı bilinen İhlas suresinin önemini merak eden vatandaş " İhlas suresi nasıl okunur? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi nedir? " sorularına yanıt aradı...

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

İhlas suresi Mekke döneminde inmiş olup 4 âyetten oluşmaktadır. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamına gelir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. İhlas suresi Müslümanlar tarafından genellikle ezbere bilinen ve namazda okunan suredir. İşte İhlas suresi meali ve Türkçe ve Arapça okunuşu...

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu’s-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİ MEALİ

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

İhlâs sûresini okumanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulur;



(İhlâs sûresini okumak, Kur'an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir.) [Buhari]



(On kere İhlâs okuyana Cennette bir köşk verilir.) [İ. Ahmed]



(Yatarken yüz kere İhlâs okuyan Cennete girer.) [Tirmizi]





(Sabah namazından sonra 11 kere İhlâs okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Haraiti]



(Sabah namazından sonra 12 kere İhlâs okuyan, Kur'an-ı kerimi dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.) [Bezzar]



(Sabah akşam üç kere İhlâs ve Muavvizeteyni okumak, bela ve sıkıntılardan korur.) [Tirmizi]



(Evine girerken İhlâs okuyan yoksulluk görmez.) [T.Kurtubi]





(İhlâs okuyan Müslümana Cennet vacib olur.) [Nesai]



(Bir kimse, sefere çıkarken 11 kere İhlâs okusa, Allahü teâlâ, seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder.) [İ. Neccar]



(Arefe günü, [Besmele ile] bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.) [Ebu-ş-şeyh]



(Bin kere ihlâs okuyan kendini Allahü teâlâdan satın almış olur.) [Râfi’î]



(Cuma namazından sonra, yedi kere İhlâs ve Muavvizeteyn okuyan, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korunur.) [İbni Sünni]



(Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan kimse, ölümden başka her şeyin zararından emin olur.) [İbni Abdilber]



(Üç şey kendisinde bulunan, Cennete dilediği kapıdan girer: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa ihlâs sûresini okuyan, katilini affederek ölen.) [Berika]





(Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs sûresini yüz kere okuyan müslümanın elli yıllık günahı affolur.) [Beyheki]



(50 defa İhlâs sûresini okuyan müslümanın 50 yıllık günahı affolur.) [Darimi]



(Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan, ölüm hariç her şeyden emin olur.) [Bezzar]



(Cuma namazından sonra yedişer defa İhlâs, Felak ve Nas sûrelerini okuyanı, Allah bir sonraki cumaya kadar kötülüklerden korur.) [İbni Sünni]