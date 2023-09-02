IKEA Türkiye'den kapatılan mescit için açıklama! Bakın sebebi neymiş...

IKEA'nın, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kapattığı yönündeki haberleri dün sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Şirket yetkilileri talimatıyla, konuyla ilgili yazılı açıklama gerçekleştirildi.

İşte o açıklama metni:

"26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda AVM'lerde bebek bakım odası ve çocuk oyun alanı; sosyal ve kültürel etkinlik alanı; acil ve tıbbi müdahale odası ile ibadet yeri ayrılması zorunlu tutulmaktadır.

Bununla birlikte Bursa IKEA Mağazamız, bulunduğu AVM'nin ana binası tamamlanmadan faaliyete geçmiş olması nedeniyle, değerli müşterilerimizin ibadetlerini uygun bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için tamamen iyi niyetli bir girişimle bir mescit oluşturarak kullanımlarına sunmuştur.

Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını sürecinde kapalı alanlar için getirilen kurallar nedeniyle Bursa IKEA Mağazamız bünyesinde bulunan mescit, yetkililerin bilgisi dahilinde hizmet dışında tutulmuş; bu süreçte müşterilerimiz IKEA Mağazamızın bulunduğu AVM içindeki mescide yönlendirilmiştir.

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Pandemi sürecinin sona ermesi ile birlikte, yetkililerin de görüşü alınarak, ibadetini gerçekleştirmek isteyen müşterilerimiz mağazamızın bulunduğu AVM içindeki mescide yönlendirilmektedir. IKEA olarak müşterilerimiz ve çalışanlarımızın inançlarına üst düzeyde saygı göstermeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla, IKEA Türkiye"