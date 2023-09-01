IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar artarak sürerken, bir tepki çeken kararda ülkemizde yıllardır faaliyet gösteren İsveç menşeeli IKEA'dan geldi. Şirket, Bursa'daki 2 katlı dev mağazasındaki mescidi kullanıma kapattı.

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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar artarak sürerken, bir ilginç ve düşündürücü kararda ülkemizde yılladır faaliyet gösteren İsveçli Ikea'dan geldi. İKEA, Bursa'daki dev mağazasında bodrum katta yer alan mescidini kullanıma kapattı. Görevliler namaz kılmak için gelenleri yan taraftaki alışveriş merkezine yönlendiriyor.

MÜŞTERİLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ; Bursa'da Yeni Yalova Yolu üzerinde, 24 bin 500 metrekare alanda 500'den fazla çalışanıyla 2008 yılından beri hizmet veren İKEA, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kapattı. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla dünya gündemine giren İsveç menşeeli firma müşterilerinden tepki çekti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası, bir provokasyonda İsveç menşeeli IKEA'dan!

MESCİT EN ATIL KÖŞEDE YER ALIYOR

Daha önce merdiven altında, atıl bir köşede mescit bulunduran İKEA, şimdilerde ise onu bile bulundurmak istemiyor. Vatandaşların "namaz nerede kılabilirim" sorusuna ise, görevliler tarafından başka bir alışveriş merkezine yönlendiriliyor.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası, bir provokasyonda İsveç menşeeli IKEA'dan!

"İLGİLİ KURUMLARIN GEREĞİNİ YAPACAĞINI İNANIYORUM"

Günde binlerce kişinin geldiği, hafta sonları adım atacak yerin bulunmadığı IKEA'nın bu kararına tepki gösteren müşteriler, "Siz Allah'ın dinine sahip çıkarsanız Allah da size sahip çıkar. Ancak IKEA bu konuda farklı davranıyor. Bodrum kattaki mescidi bile kaldırmışlar. Anlaşılır gibi değil. İlgili kurumların gereğini yapacağını inanıyorum" dediler.

IKEA'DAN BÖLGE GÜNDEM'E AÇIKLAMA!

Değerli basın mensubu,

26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında
Yönetmelik doğrultusunda AVM’lerde bebek bakım odası ve çocuk oyun alanı;
kültürel etkinlik alanı; acil ve tıbbi müdahale odası ile ibadet yeri ayrılması zorunlu
tutulmaktadır. Bununla birlikte Bursa IKEA Mağazamız, bulunduğu AVM’nin ana binası tamamlanmadan faaliyete geçmiş olması nedeniyle, değerli müşterilerimizin ibadetlerini uygun bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için tamamen iyi niyetli bir girişimle bir mescit oluşturarak kullanımlarına sunmuştur.

Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını sürecinde kapalı alanlar için getirilen kurallar nedeniyle Bursa IKEA Mağazamız bünyesinde bulunan mescit, yetkililerin bilgisi dahilinde hizmet dışında tutulmuş; bu süreçte müşterilerimiz IKEA Mağazamızın bulunduğu AVM içindeki mescide yönlendirilmiştir. Pandemi sürecinin sona ermesi ile birlikte, yetkililerin de görüşü alınarak, ibadetini gerçekleştirmek isteyen müşterilerimiz mağazamızın bulunduğu AVM içindeki mescide yönlendirilmektedir.

IKEA olarak müşterilerimiz ve çalışanlarımızın inançlarına üst düzeyde saygı göstermeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

IKEA Türkiye

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası, bir provokasyonda İsveç menşeeli IKEA'dan!

KAYNAK: İHA

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