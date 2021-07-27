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İki güzelle yakalanan Mehmet Aslan ne yapacağını şaşırdı! Görüntülenmemek için gösterdiği çaba gülümsetti

tatil sezonunu Muğla Bodrum’da açan oyuncu ve siyasetçi Mehmet Aslan, geçtiğimiz gün Maça Kızı adlı mekanda iki güzelle görüntülendi.

İki güzelle yakalanan Mehmet Aslan ne yapacağını şaşırdı! Görüntülenmemek için gösterdiği çaba gülümsetti

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan 38 yaşındaki eski oyuncu Mehmet Aslan, önceki gün Bodrum'un en lüks ve pahalı mekanlarından olan Maça Kızı'ndaydı.

BİR SARIŞIN BİR ESMER

Bir sarışın bir esmer güzelle derin sohbete dalmışken görüntülenen Mehmet Aslan'ın oldukça neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.

İki güzelle yakalanan Mehmet Aslan ne yapacağını şaşırdı! Görüntülenmemek için gösterdiği çaba gülümsetti

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KEYFİ KAÇTI

Güzel vakit geçirdiği sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden oyuncunun keyfi kaçarken havluyla yüzünü gizlemeye çalıştı. 

İki güzelle yakalanan Mehmet Aslan ne yapacağını şaşırdı! Görüntülenmemek için gösterdiği çaba gülümsetti

Ne kadar gizlenmeye çalışa da görüntülenmekten kaçamayan Aslan, yaptığı tatil kaçamağıyla gündeme geldi. 

İki güzelle yakalanan Mehmet Aslan ne yapacağını şaşırdı! Görüntülenmemek için gösterdiği çaba gülümsetti

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