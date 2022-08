"Doğru tesettür nasıl olmalı?" sorusuna ayet-i kerimeyi inkar ederek "İslam'da ve Kur'an'da tesettür yok." şeklinde yanıt veren İlahiyatçı Profesör Şahin Filiz merak konusu oldu.Peki, İlahiyatçı Şahin Filiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi okulda görev yapıyor? İşte, Şahin Filiz'in biyografisi...

Şahin Filiz, 1 Mart 1965 yılında Bolvadin / Afyon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yine aynı üniversiteye bağlı SBE’de Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde tamamladı.

2000 yılında doçent olarak aynı fakültede görevini sürdürdü. 2000 yılında Harvard University, Department of Near Eastern Languages and Civilizations’da post-doktorasını yaptı. 1992’de merkezi ABD’de bulunan “Unification Church” adlı hareketin (Moonculuk diye bilinmektedir) daveti üzerine New York ve Washington’da düzenlenen din bilimleriyle ilgili uluslararası toplantısına iki ay süreyle tartışmacı ve dinleyici olarak katıldı.

Bilimsel araştırmalar yapmak ve çalışma alanı ile ilgili materyal toplamak için birkaç aylık sürelerle 1993’te Kahire’de, 1995’de Frankfurt ve Berlin’de, 1997’de İsrail’de, 2000 yılında Harward Üniversitesinin davet etmesiyle ABD’de bulundu. Bu süre içerisinde düzenlenen sempozyum, panel ve konferanslarda tartışmacı ve tebliğci olarak yer aldı.

2001-2003 arası Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanlığı ve İlâhiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü. Makalelerini; Diyanet İlmi Dergi, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, AÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Makalat Dergisi, Tabula Rasa, Tasavvuf dergilerinde yayımladı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama televizyonunda, dört yıl dini ve kültürel programların yapımcılığını gerçekleştirdi. Modern Muslim Thought adlı kitaba bölüm yazdı. Erol Güngör’ün İslâm’ın Bugünkü Meseleleri adlı eserinden yapılan seçkilerin İngilizceye çevirisini hazırladı.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâm Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri (Tasavvufi Bilginin Felsefi İmkânları, doktora tezi, 1995), İslâm Felsefesinin Serüveni (1996), Ahlâkın Akli ve İnsani Temeli (1998), İslâm Hümanizminin Öncüleri: İhvan-ı Safa’da İnsan Felsefesi.

ÇEVİRİ: Er-Riaye Lihukukillah, Haris b. Esed el-Muhasibi (Hülya Küçük ile Arapçadan Türkçeye, 1998), İslâm Felsefesi Kelâmı ve Tasavvufuna Giriş (Macit Fahri’den [İngilizceden], 1998).

