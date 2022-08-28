Vefatına kadar pek çok tiyatro gösterisinde ve ekranları renklendiren dizide rol alarak hafızalara kazınan usta sanatçı Füsun Günuğur hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü duyurdu. Vefat haberini öğrenenler, sanatçının biyografisini internetten araştırmaya başladı. Peki Sanatçı Füsun Günuğur kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte Füsun Günuğur biyografisi...

SANATÇI FÜSUN GÜNUĞUR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE FÜSUN GÜNUĞUR BİYOGRAFİSİ...

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından Genel Müdür Murat Kurt adına paylaşılan baş sağlığı paylaşımında “ Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur’un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verildi.

Uzun yıllar ekranlara gelen Unutma Beni dizisiyle tanınırlığı artan usta oyuncunun vefat haberini alanlar yasa boğuldu. Peki Sanatçı Füsun Günuğur kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü?

Füsun Günuğur, 8 Nisan 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nde eğitim gördü ve mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosuna katıldı ve çok sayıda tiyatro oyununda ve dizide rol aldı.

Oyunculuk hayatının yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Günuğur, yaşamını sanata adadı. 2006 senesinde uzun yıllar boyunca yayınlanan Unutma Beni dizisinde canlandırmış olduğu Şeker Hala rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşarak hafızalara kazındı.

Ünlü oyuncu 70 yaşında hayatını kaybetti. Vefat nedeni henüz bilinmiyor.