İlk kez ev alacaklara ucuz kredi, ayrıntılar belli oldu! işte detaylar

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, Orta Vadeli Program’da belirlenen temel ekonomik büyüklükler ve hedeflere yönelik ayrıntılara yer verildi.

İLK KEZ EV ALACAKLARA UCUZ KREDİ

Programda yer alan bilgilere göre, kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.