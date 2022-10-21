İmam hatiplilere yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle yargılanan Gülşen, bugün duruşmaya çıktı! "Bunlar Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması"

Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan 2022'de vermiş olduğu bir konserde çekilen görüntüler nedeniyle yargılamaya başlamıştı. Görüntülerde İmam Hatip Liselilere yönelik hakaretvari ifadeleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan hakkında dava açılan Gülşen Çolakoğlu, bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya gelmeden önce geniş güvenlik önlemleri alınarak alana gelen Gülşen, kimseye görünmeden ve görüntü vermeden mahkeme salonuna girdi. Gülşen ile birlikte 14 şikayetçi ve KADEM avukatlarının da katılmış olduğu duruşmada ünlü sanatçı şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı

"ÜZERİME ATILI SUÇU İŞLEMEDİM"

"Bu konuda daha önce de ifadeler verdim. Tekrar ederim suçsuzum. Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmadan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerin arasına katılmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmadığından sahnedeki arkadaşlarımdan birini beni seyircilerin arasına taşımasını istedim. Bir arkadaşım şaka olarak seni imam taşısın dedi. İmam da aramızda bu lakapla anılan Miraç Çelenktir. Bu lakabın özel bir anlamı yok. Sahne şovlarında sıklıkla şakalaştığımız bir arkadaşımızdır. Sahne heyecanının getirmiş olduğu refleksle, sahne üzerindeki iki kişi arasındaki diyalogdur. Hatta diyalog kendisi diye bitmektedir. Bunu söylerken ne üçüncü bir şahıs ne bir sosyal sınıf ve kesimi hedefledim. Tekrarlamadım altını çizmedim alkışlatmadım sonra tanıtım amacıyla kullanmadım dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik tavrı sergilemedim. Niyetim asla bu olamaz, üzerime atılı suçu işlemedim. "

"MAĞDURUM"

"İki kişi arasında geçen bu diyalog nedense hedefe oturtuldu. Değerlerini incitmiş olabileceğim herkesten özür de diledim. Mesleki kimliğim ve duruşumun bir bedeli olarak mağdurum. Kadınlığım, bedenim, eşliğim anneliğim üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradım hatta hedef gösterildim. Ama yine de duygu ve düşüncemi yeri geldiğinde ifade eden biriyim. Sahnedeki şaka, toplumsal duyarlılığımıN bir uzantısı tezahürü değildi. Sadece iki kişi arasındaki şakaydı. Açıklama demeç bildirme anacı yoktu. Ama nedense öyleymiş gibi bir yere çekildi. Ayrıca zamanlaması ve yayılması bana göre manidar ve manipülatiftir. Konser 30 nisan videonun yayılma tarihi ise 24 Ağustos’tur. Arada 4 ay vardır."

"GÜLŞEN OLARAK VAR OLMAMIN CEZALANDIRILMASI"

"Videonun 4 ay sonra ortaya çıkarılması yayılması ertesi gün linç kampanyası başlatılması ve cezaevine girmem bir gün sürdü. Ben bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum. Manevi olarak çok orantısız bedellere maruz kaldım. 5 gün Bakırköy cezaevi 15 gün evde olmak üzere 20 gün hapis cezası aldım. En kötüsü oğlum İspanyada. 5 yaşındaki çocuğumdan uzak kaldım. Eşimin işleri nedeniyle ben ondan, o benden mahrumdur. 50 kadar konser iptal oldu. Bunların tazminleri gerekiyordu ve ödendi. Sahnede ve arkasında kalan arkadaşlarımın da mağduriyetlerini karşıladım. Yurt dışı yasağı nedeniyle oradaki konserlerime gidemiyorum. Yeni konserler planlayamıyorum. Bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bunu ailem, iş arkadaşlarım için de istiyorum."

KARAR VERİLDİ

Duruşma sonrası "en yakın karakola imza verme" şeklindeki adli kontrolü kaldırılan Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi.