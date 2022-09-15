Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen'den konser açıklaması! O konserler iptal edildi...

30 Nisan 2022'de İstanbul'da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik hakaretvari kelimeler sarf eden şarkıcı Gülşen tutuklanmış ve hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan dava açılmıştı. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen sanatçı, itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliye edilmiş, daha sonra ev hapsi de kaldırılmıştı.

Ev hapsi kaldırılan sanatçının konserlerine devam edeceği söylentileri duyulmuştu. Sanatçının konser takvimiyle alakalı açıklama geldi.

KONSER VERMEYECEK

Sektör kaynaklarının haberine göre ünlü sanatçı, davası sonuçlanana kadar konser vermeyeceğini söyledi. Bu süreçte sessiz kalıp yeni şarkılar yazmaya odaklanacağını belirtti.

GÜLŞEN'İN İNİSİYATİFİNDE

Gülşen'in menajeri, yılbaşına kadar olan konserlerinin iptal edildiğini, sanatçının bu sürede dinleneceğini söyledi.