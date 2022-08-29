Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şarkıcı Gülşen'e tepki: "Hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda, Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdan hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Salgın sebebiyle 3,5 yıldır sizinle bir arada olamadık. Ama yeniden Afyonkarahisar'dayız. Büyük Zafer'in arifesinde, zaferin şehrindeyiz. Mücadelenin, direnişin, milli iradenin şehri Afyonkarahisar'da bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Büyük zaferin yıldönümünde Kocatepe'den taarruz emri veren başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, yüzbaşı Agah efendi ve beraber toprağa düştüğü Mehmetçikleri, Çiğiltepe kahramanı albay Reşat Bey'i, şehitliklerde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri, askerleri burada tazimle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin diyorum.

Gazilerimize özellikle rabbimden şifalar diliyorum. Biraz önce Kütahya'daydık. Kütahyalı kardeşlerimle aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir araya geldik. Meydanı hıncahınç dolduran gençlerimiz, kadınlarımız, ak saçlılarımızla bağımsızlık irademizi perçinledik. Cumartesi günü bir başka destanın, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüydü. Önce Ahlat'taydık. Okçular Vakfımızın öncülüğünde muhteşem bir buluşmaya imza attık.

Malazgirt meydanında on binlerle birlikte zaferimizin manasına uygun şekilde cuma namazını Malazgirt'te kurduk. Tıpkı atamız Sultan Alparslan'ın 951. yılında yaptığı gibi omuz omuza saf tuttuk.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMEKTEN PAÇALARINI KURTARAMAYACAKLAR"

Milli bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların arttığı dönemde Ahlat ve Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Zaferlerimizi hiçbir ayırım yapmadan kucaklıyoruz.

Buradan size sesleniyorum; artık 9 ay var. 9 ay sonra 2023 seçimlere hazır mıyız? Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Ben size inanıyorum, 2023'ün evet bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı yeniden olacağına inanıyorum. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, ihmal edilen tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz.

Hem millet olma bilincimizi kuvvetlendiriyor, 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim ediyoruz. Canları pahasına bizlere bıraktığı emanetlere karşı mesuliyetlerimizi hatırlıyoruz.

Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günlerini her seferinde daha büyük katılımlarla çok daha coşkulu şekilde yad edeceğiz. Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndürme çabaları, ne millete tepeden bakmaya alışmış elitlerin hezeyanı, vesayetçilerin oyunları, FETÖ'sünden PKK'sına kalleş saldırıları bizi yolumuzdan alıkoymayacak.

Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdan hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar.

SOSYAL KONUT

Tam 21 yıldır gece gündüz demeden Afyon ile birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz. Sizin katkılarınız ve hayır dualarınızla aşılmaz denilen nice engelleri aştık ve buralara geldik. Demokrasiden özgürlüklere, ulaşımdan eğitime, her bir başlıkta ülkemize çağ atlattık.

Toplam 57 adet spor tesisi inşa ettik. Afyonkarahisar himayemizde 4 yıldır dünya motocross şampiyonasında yüzbinlerce yerli ve yabancı konuğu burada misafir ediyor.

Sosyal yardımlarda Afyonlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1341 yataklı 23 hastaneyle birlikte 53 adet sağlık tesisi yaptık.

Çevre ve şehircilikte Afyon'da TOKİ eliyle 9 bin konutu tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 1359 sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Garnizon ve millet bahçesinin olduğu toplam 9 millet bahçesi projemiz var.

Bölgemizde kültür ve termal turizmine dayalı olarak turizmin geliştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Tescilli 600 konağın 400'ünün restorasyonunu tamamladık. Ulaştırmada Afyonkarahisar'a 585 kilometreye çıkardık. Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demiryollarını yeniledik.

Afyonkarahisar'a son 20 yılda yaptığımız yatırımların tutarı 34 milyar lirayı geçiyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle 9 bin konutu tamamlayıp hizmete sunduk. Yapımı süren 13 sulama tesisimiz ile 34 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Küresel krizlerden kaynaklı hayat pahalılığı karşısında üreticilerimi yalnız bırakmadık. Tarım ürünlerinde çok yüksek alım fiyatları açıklayarak çiftçimizin yüzünü bir kez daha güldürdük. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde diğer ilçe ve beldelerimize doğalgaz arzı sağlamayı hedefliyoruz.

"AFYON-ANKARA 1.5 SAATE, İSTANBUL İSE 3.5 SAATE DÜŞECEK"

Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının yapımı sürüyor. Afyonkarahisar-Ankara arası 1,5, saate, İstanbul 3,5 saate, İzmir 2,5 saate düşecek.

Sulama projeleriyle Afyonkarahisar'da 742 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yıllık 1,1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. 13 sulama tesisimiz ile toplam 34 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Afyonlu çiftçilerimize 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Tüm dünyanın içinde sürüklendiği bu fırtınadan ülkemizi daha güçlü şekilde selamete çıkaracağız. Sanayi ve teknolojide Afyon'a 3 yeni organize sanayi bölgesi kurduk.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde diğer ilçe ve beldelerimize doğalgaz arzı sağlamayı hedefliyoruz. Muhalefet birbirinin kuyusunu kazmaya, yalan ve iftira siyasetiyle ülkenin altını oymaya çalışırken biz 85 milyonun tamamını hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka hiçbir maharetleri var mı?

Toplu konut, altyapı yatırımları, eğitim, sağlık, spor tesisleri, çevre toplamda 220 eseri şehrimize kazandırıyoruz.

"TEHDİTLERLE SİNDİRMEK İSTİYORLAR"

Muhalefet tüm mesaisini birbirilerinin kuyusunu kazmaya harcarken biz 85 milyona hizmet götürüyoruz. Muhalefeti kendi sığ gündemleriyle baş başa bırakıp işimize bakıyoruz. Biz bu yola sizlere hizmetkar olmak için çıktık. Sizlere efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Siz bize inanıp güvendiniz, biz de size olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak ödedik. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 imtihanından da alnımızın akıyla geçerek büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz.

Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum. Sandıktan çıkamayacak olanlar umutlarını bayat senaryolarına bağlamış durumdalar. Sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladıkları insanları tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar.

Uyanık olacak, hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten asla ısırılmayacağız. Muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.

Birileri musluk açar, adına da açılış der. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin bir kez daha şehrimize, siz Afyonlu kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. En kısa vakitte yeniden hasbıhal etmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.