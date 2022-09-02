Son dakika | Ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu! Ünlü şarkıcı Gülşen için iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor!

Son dakika! Konserinde imam hatiplilere sarf ettiği sözler nedeniyle önce tutuklanan ardından ev hapsiyle tahliye edilen Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor...

Emine Özfalcı
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Son dakika | Ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu! Ünlü şarkıcı Gülşen için iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gülşen, 30 Nisan 2022'de, Ataşehir'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor....

Son dakika | Ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu! Ünlü şarkıcı Gülşen için iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor!

Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

Son dakika | Ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu! Ünlü şarkıcı Gülşen için iddianame hazırlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor!

Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

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